Okezie Prince Ebenezer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okezie Prince Ebenezer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okezie Prince Ebenezer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okezie Prince Ebenezer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okezie Prince Ebenezer 28 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okezie Prince Ebenezer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Okezie Prince Ebenezer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Okezie Prince Ebenezer'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Okezie Prince Ebenezer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ebenezer.okezie18/

Haberin Devamı

Okezie Prince Ebenezer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okezie Prince Ebenezer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Okezie Prince Ebenezer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okezie Prince Ebenezer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2020 yılında Zimbru Chisinau

19 Mart 2022 yılında FC Noah

Okezie Prince Ebenezer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okezie Prince Ebenezer şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Supreme Kings Int'l Football Academy,Right2win Sports Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.