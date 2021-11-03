Okkalı Kahve ne demek, TDK'ya göre Okkalı Kahve kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Okkalı kahve ne demek? Okkalı kahve TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi okkalı kahve kelimesi. Peki okkalı kahve ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre okkalı kahve nedir, okkalı kahve kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKKALI KAHVE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Okkalı kahve kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre okkalı kahve kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bol kahve ile yapılmış ve büyük fincana konulmuş kahve

