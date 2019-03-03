Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi yaşayan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan bir oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, oklu kirpinin beslenmesi yasak olan pitbull cinsi bir köpekle yakalanarak öldürülmesiyle ilgili görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından şahısların kimliğini belirleyerek cezai işlem uygulamak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA