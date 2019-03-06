Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin 165 lira para cezası verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldürdüğü belirlenen 3 şahsa 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi'ne giden 3 kişi, yuvasına soktukları köpekle dışarı çıkarttıkları nesli tükenmek üzere olduğu gerekçesiyle koruma altına alınan oklu kirpiyi kafasını sopayla ezip öldürdü. O anları cep telefonuna çekip sosyal medyada paylaşan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı. A.D., H.D. ve E.D. isimi zanlılara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kara Avcılığı Kanunu muhalefetten 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince de 14 bin 14 lira olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA