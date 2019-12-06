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  3. Okmeydanı D-100 kara yolunda kaza meydana geldi

Okmeydanı D-100 kara yolunda kaza meydana geldi

İstanbul D-100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
06 Aralık 2019 Cuma 17:39

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