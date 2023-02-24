Okpanachi Job Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okpanachi Job Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okpanachi Job Rooney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okpanachi Job Rooney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okpanachi Job Rooney 4 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okpanachi Job Rooney Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okpanachi Job Rooney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Okpanachi Job Rooney'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Okpanachi Job Rooney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okpanachi Job Rooney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okpanachi Job Rooney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okpanachi Job Rooney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Kasım 2022 yılında Sozopol

Okpanachi Job Rooney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okpanachi Job Rooney şuan Sozopol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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