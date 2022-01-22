Okramak ne demek, TDK'ya göre Okramak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Okramak ne demek? Okramak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi okramak kelimesi. Peki okramak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre okramak nedir, okramak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKRAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Okramak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre okramak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acıkmış, susamış olan at yiyecek veya su gördüğü zaman kişnemek

