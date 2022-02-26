Oksalat ne demek, TDK'ya göre Oksalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksalat ne demek? Oksalat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksalat kelimesi. Peki oksalat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksalat nedir, oksalat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKSALAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksalat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oksalat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksalat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billurları idrarda bulunabilen ve idrar yolunda taş yapan kalsiyum oksalatın kısa biçimi

