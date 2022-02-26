Oksalat ne demek, TDK'ya göre Oksalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Manisa FK – Eyüpspor maçı canlı izle | Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAnkara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiKısmetse Olur'da tanınan Aycan Varış'ın aşk hayatı programı bile solladı! Evlenme teklifi aldığı sevgilisinin eski eşi Sema Bayraktar ağır konuştu! "Namuslu rollerini kessin"İzmir'de kan donduran cinayet! Aldattığını düşündüğü eşini katlettiDEA Ölçüm Cihazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAfsunlama ne demek, TDK'ya göre Afsunlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?"Bu coğrafyanın insanında ciddi bir ahlak sıkıntısı var" Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: "Ukrayna'daki manitaları sınırdan almaya gidiyoruz"Ukrayna - Rusya savaşında 3.gün! Son durum belli oldu! İşte yaşanan gelişmeler...Murat Övüç'ü hiç böyle görmediniz! Makyajsız paylaşım yapmayan fenomenin bu halini gören gözlerine inanamadı! "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek paylaştı!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Oksalat ne demek, TDK'ya göre Oksalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oksalat ne demek, TDK'ya göre Oksalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oksalat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oksalat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oksalat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oksalat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oksalat ne demek, TDK'ya göre Oksalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksalat ne demek? Oksalat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksalat kelimesi. Peki oksalat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksalat nedir, oksalat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

OKSALAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksalat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Oksalat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksalat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billurları idrarda bulunabilen ve idrar yolunda taş yapan kalsiyum oksalatın kısa biçimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT