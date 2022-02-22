Oksi-Gaz Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oksi-Gaz Kaynakçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oksi-Gaz Kaynakçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oksi-Gaz Kaynakçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oksi-Gaz Kaynakçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oksi-Gaz Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oksi-Gaz Kaynakçısı Maaşları

Oksi-Gaz Kaynakçısı maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Oksi-Gaz Kaynakçısı maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oksi-Gaz Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.06

Meslek Adı :

Oksi-Gaz Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oksi-Gaz Kaynakçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, oksi-gaz kaynağı ön hazırlığı, oksi-gaz kaynağı ve kesme işlemleri ile oksi-gaz sisteminin bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oksi-Gaz Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,

b) Teknik resmi incelemek,

c) İş parçasını kontrol etmek (kaynak ağzı, temizlik vb.),

d) İş parçasını pozisyonere yerleştirmek/bağlamak, e) İş parçasını markalamak ,

f) İş parçasına ön ısıtma yapmak,

g) İş parçasını puntalamak,

h) Gaz akışını sağlamak,

i) İş parçasına sehim vermek,

j) Kaynak/kesme parametre ayarlarını yapmak,

k) Puntalar üzerini temizlemek/taşlamak,

l) Kaynak alevini oluşturmak,

m) Kaynak alevini ayarlamak,

n) İş parçası sıcaklığını kontrol altında tutmak,

o) İlave tel kullanarak ilerlemek,

p) Kesme alevini oluşturmak,

q) Kesme alev ayarı yapmak,

r) Meme ile iş parçası mesafesini kontrol altında tutmak,

s) Kaynak sonrası işlemleri uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),

t) Kaynak dikiş yüksekliğini kontrol etmek,

u) Kaynak hatalarını gidermek,

v) İş parçasının temizliğini yapmak/taşlamak,

w) Oksi-Gaz sisteminin genel bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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