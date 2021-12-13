Son dakika | MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist öldürüldüMüebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?"Özel hayatımda hep beceriksizdim" diyen Merve Boluğur sonunda aşkı buldu! "Erkeğim, yiğidim sen daha önce nerelerdeydin?"Hakeme kafa atan futbolcu maçın önüne geçti! Futbol sahasına yakışmayan o anlar saniye saniye görüntülendi!Türkan Saylan anma mesajları | Türkan Saylan sözleri, görselleri, doğum günü mesajları17 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 17 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriSon dakika | Tarihi zirvesini gördü, kritik eşiği kırdı! Dolar kuru, serbest piyasada 14 TL'yi aşarak rekor kırdıATV Müge Anlı canlı izle bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeMüge Anlı'da kendini yerden yere vurmuştu! Serkan Kıyak intihar ederek yaşamına son verdi! "Dünya hassas kalpler için cehennemdir"Mahrem fotoğraflarını paylaşmıştı! Tülin Şahin, kızının babası Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Oksidasyon ne demek, TDK'ya göre Oksidasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oksidasyon ne demek, TDK'ya göre Oksidasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oksidasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oksidasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oksidasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oksidasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oksidasyon ne demek, TDK'ya göre Oksidasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksidasyon ne demek? Oksidasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksidasyon kelimesi. Peki oksidasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksidasyon nedir, oksidasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

OKSİDASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksidasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Oksidasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksidasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paslanma
- Paslandırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT