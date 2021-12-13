Oksidasyon ne demek, TDK'ya göre Oksidasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksidasyon ne demek? Oksidasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksidasyon kelimesi. Peki oksidasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksidasyon nedir, oksidasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKSİDASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksidasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oksidasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksidasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paslanma

- Paslandırma

