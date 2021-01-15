Oksijen Gazetesi, 15 Ocak Cuma günü ilk sayısı ile yayın hayatına başladı. Haftasonu gazetesi Oksijen; kitap eki, hafta sonu ekleri, röportajları ve dosya konularıyla okurları ile buluşacak. Twitter ve Instagram'da Oksijen Gazetesi ile ilgili yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Peki Oksijen Gazetesi kimin? | Oksijen Gazetesi fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...

OKSİJEN GAZETESİ KİMİN?

Oksijen Gazetesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Oksijen Gazetesi, Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi Gazeteci Zafer Mutlu’nun sahipliğinde çıktı.

Zafer Mutlu, seneler sonra basılı gazeteyle medyaya döndü. Oksijen Gazetesi'nin başında son olarak Milliyet Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Tayfun Devecioğlu oldu. Yazı işleri kadrosunda Vatan Gazetesi’nden bu yana yol arkadaşlığı yaptığı bir diğer isim eski Vatan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan yer alıyor.

Zafer Mutlu'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Zafer Mutlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

OKSİJEN GAZETESİ FİYATI NEDİR?

Türkiye’nin ilk hafta sonu gazetesi olan Oksijen Gazetesi, 10 Türk Lirası'dır.

Her hafta Cuma günü bayilerde yer alacak gazetenin yayın anlayışı da hafta sonuna uygun olarak özel televizyon sayfaları, dijital platformlar, magazin, ekonomi haberleri ve özel dosyalar ile kitap eki, seyahat ve doğa yazıları kültür sanat haberlerine yer verilecek.

Gazete, iş ve ekonomi çevrelerine yoğunlaşan bir anlayışta olacak.

OKSİJEN GAZETESİ AYDIN DOĞAN'IN MI?

Gazeteci Gürkan Hacır ile birlikte Youtube'ta 'İki Mahalle' isimli bir program yapan gazeteci Cem Küçük, Aydın Doğan hakkında dikkat çeken bir açıklamaya yer vermişti.



"İki Mahalle' isimli programda Gürkan Hacır'a gönderilen bir kitap üzerinden başlayan sohbet, Küçük'ün Hacır'a "Bu kitap Doğan Yayınevi'nden mi geldi?" diye sormasıyla başka bir noktaya doğru ilerledi.

Gürkan Hacır, Cem Küçük'e "Evet" yanıtını verdikten sonra "Doğan bize kitap göndermez" diyen Küçük, "Aydın Doğan ortada yok ama gazete kurdurdu şimdi" dedi.



Hacır'ın şaşırması üzerine "Zafer Mutlu'nun Oksijen gazetesini Aydın Doğan kurdu, Zafer Mutlu'da bir gazete kurduracak para yok." diyen Küçük künyede ise Doğan'ın adının yer almadığını ifade etti.