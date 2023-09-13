Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü Uğur M. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı. Edinilen bilgiye göre park halindeki 06 DGM 258 plakalı oksijen yüklü tıra çarpan araç birkaç metre savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Uğur M. kendi imkanları ile araçtan çıkarken araç içerisinde sıkışan Burak M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaralılar Uğur M. ve Burak M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Çevrede bulunan Kurtuluş Erdal, "Araba aşağıdan geliyordu. Herhalde alkollülerdi. Tıra vurunca bu hale geldi. Sıkışan 2 kişi vardı. Ambulansla sevk ettiler. Artık ne olur Allah bilir" şeklinde anlattı.

Kazaya şahitlik eden Mehmet Bektaş, "Arkadaş aşağıdan geliyordu. Biraz alkolün de etkisi vardı. Biraz slalom yaptı. Duran tıra yandan vurarak bu hale getirdi. Arkadaşları hemen çıkarttık. Birini kenara aldık. 2 kişi vardı. Biraz pansuman yaptık" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Oksijen yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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