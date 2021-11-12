Oksijenli Su ne demek, TDK'ya göre Oksijenli Su kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksijenli su ne demek? Oksijenli su TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksijenli su kelimesi. Peki oksijenli su ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksijenli su nedir, oksijenli su kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKSİJENLİ SU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksijenli su kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre oksijenli su kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidrojen peroksidin (H2O2) sulu çözeltisi

