Oksiyür ne demek, TDK'ya göre Oksiyür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksiyür ne demek? Oksiyür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksiyür kelimesi. Peki oksiyür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksiyür nedir, oksiyür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKSİYÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksiyür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oksiyür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksiyür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sivrikuyruk

