Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!

Sağlık için birçok faydası bulunan cevizin iç kısmında bulunan perde de en az kendisi kadar fayda sağlıyor. Vücudun diri tutup hastalıkları en az hasarla atlamak isteyenler bu tarifi es geçmeyin....

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Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor! 1

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengin olan ceviz, tüketildiği zaman başta beyin sağlığı olmak üzere birçok organa fayda sağlıyor.

Yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıkları, bağışıklığı ve sindirim sistemi koruyan ceviz, iç kısmıyla da mucizeler yaratıyor.

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