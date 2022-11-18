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Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!
Sağlık için birçok faydası bulunan cevizin iç kısmında bulunan perde de en az kendisi kadar fayda sağlıyor. Vücudun diri tutup hastalıkları en az hasarla atlamak isteyenler bu tarifi es geçmeyin....
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