Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengin olan ceviz, tüketildiği zaman başta beyin sağlığı olmak üzere birçok organa fayda sağlıyor.

Yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıkları, bağışıklığı ve sindirim sistemi koruyan ceviz, iç kısmıyla da mucizeler yaratıyor.