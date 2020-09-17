Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü ne geçirir? Nasıl geçer?

Öksürüğe ne iyi gelir? Neredeyse tüm insanların hayatı boyunca bir kaç defa yaşadığı kuru öksürük şikayeti mevsimsel veya kronik olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptom olarak görülen öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer?

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük kuru veya balgamlı olarak ortaya çıkabilir. Doğada ki bitkilerden pek çoğu öksürük için iyi bir çözüm önerisi olmaktadır. Pekmez öksürük için en iyi doğal tedavi yöntemlerinden biridir. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz 3 veya 4 yemek kaşığı doğal pekmez tüketebilirsiniz. Pekmez göğsünüzü yumuşatacak ve öksürüğünüzü rahatlatacaktır. Pekmezi yedikten sonra öksürüğünüzün geçtiğini siz de göreceksiniz.

Öksürüğe iyi gelen bir diğer doğal besin ise ayva çayıdır. Ayva insan sağlığına oldukça iyi gelen bir besindir. Aynı zamanda öksürük şikayeti yaşayan kişiler için de ayva çayı tüketmek oldukça iyi bir doğal tedavi yöntemi olacaktır. Ayva çayı yapmak için doğal malzemeler bulunuyor. Ayva kabuğu ve elma kabuğu 3 adet kakule ve 3 adet ayva çiçeği bir ılık suya atılarak karıştırılır. Günde 3 defa bu ayva çayını tüketebilirsiniz. Bronşlarınızı rahatlatacak ve öksürüğünüzü kısa süre içerisinde kesecektir.

Öksürüğü yumuşatmak ve en az seviyeye indirmek için ballı sütte iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Bir sütün içine iki yemek kaşığı bal ilave ederek sütü içebilirsiniz. Ballı süt öksürüğünüz için oldukça iyi bir tedavi yöntemidir. Ayrıca bronşların da açılmasını sağlar ve daha rahat nefes almanızı sağlamaktadır. Ilık bir ballı süt ile öksürük şikayetlerinizi en az seviyeye indirmek mümkündür. Öksürüğe iyi gelen bir diğer karışım ise bal ve zencefildir. Balı zencefil ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır.

Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. İnatçı bir öksürüğe sahipseniz bir bardak sütün içine bir çay kaşığı karabiber ve balı karıştırın. Bu şekilde içerek inatçı öksürüğünüzden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu karışımı ister günde 2 defa isterseniz 3 defa içebilirsiniz. Karabiber öksürüğe neden olan enfeksiyonu temizleyecek ve bal ise bronşlarınızı rahatlatacaktır. Böylelikle öksürük şikayetlerinizden kurtulmuş olacaksınız.

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürüğü kesmek için doğal tedavi yöntemleri mevcuttur. Zerdeçal öksürüğü kesen en önemli besin kaynaklarından biridir. Zerdeçal antiseptik özelliğe sahiptir. Öksürük durumunda solunum yollarında enfeksiyon meydana gelir. Zerdaçal da bu öksürüğü kesmektedir. Zerdeçal solunum yollarını rahatlatır ve inatçı ve balgamlı öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Öksürüğü anında kesen bir diğer besin ise ıhlamur ve baldır. Ihlamurun içine bal karıştırarak tüketebilirsiniz. Ihlamur ve bal karışımını istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Öksürüğünüzü rahatlatacak ve öksürük şikayetlerinizi dindirmesine yardımcı olacaktır.

Sigara içiyorsanız mutlaka sigarayı bırakmalısınız. Sigara ciğerlerde tahribata neden olabilir ve dolayısıyla akciğer kanseri ve koah hastalığına neden olacaktır. Sigarayı bırakarak öksürük şikayetlerini de en aza indirebilirsiniz. Bu hastalıklara bağlı olarak da yine sigara kullanımından dolayı öksürük şikayetleriniz olabilir. Dolayısıyla mutlaka sağlıklı bir yaşam ve öksürük şikayetleriniz için sigaradan uzak durmanız gerekmektedir.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE GEÇİRİR?

Kuru öksürme, balgamın olmadığı öksürüklere verilen bir ifadedir. Bu öksürükleri ise evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz kürler ile giderebilirsiniz.

Soğan: Bir soğanı ince şekilde doğrayıp bir büyük bardak içine ekleyin. Soğanın üzerine 2 yemek kaşığı bal dökün. Bir süre bekleyin ki soğan ve bal karışsın. Bu karışımı gün içinde birkaç defa için. Kuru şekilde gelen rahatsız edici öksürükleri giderecektir. Kuru öksürük nefes darlığı gibi şikayetlerinizi bu kür ile çözebilirsiniz.

Üzüm: Üzüm ciğerleri güçlendiren bir meyvedir. Aynı zamanda antioksidandır. Kuru öksürüğe neden olan tüm bakterileri vücuttan atar. Üzümü meyve olarak tüketebileceğiniz gibi üzüm suyunu da içebilirsiniz. Üzüm kuru öksürük için şifalı bitkiler arasındadır.

Tuzlu Gargara: Kuru kuru öksürmeler, boğazda kaşıntılara neden olacaktır. Tahriş olan boğazınızda bir süre sonra kuru öksürük ve ses kısıklığı yaşanır. Bu durumun önüne geçmek için tuzlu su ile gargara yapmalısınız. Tuz iltihapları temizleyerek öksürüklerinize çare olacaktır. Gün içinde 3 defa uygulayabilirsiniz.

Badem: Bol vitamin içeren badem öksürüğü kesen bir besindir. Kuru öksürükler için bademi suda bekletip suyunu içebilirsiniz. Ayrıca bademleri ezip bir miktar şeker ve tereyağı ekleyip macun yapabilirsiniz. Hem bağışıklık sisteminiz güçlenecek hem de kuru öksürükler kesilecektir.

Tarçınlı Süt: Süt boğaz yolunu yumuşatır. Tarçın eklendiğinde antioksidan etkili bir karışım haline gelir. Bir kaşık bal ile içerseniz doğal antibiyotik haline gelecektir. Uykudan önce etkisini daha çok gösterir.

Karabiberli Süt: Süt ile karabiber beraber tüketildiğinde en etkili ilaçlardan biri olmaktadır. Tadına alışamayanlar bir kaşık balla içebilir. Kuru öksürüklerinizin çaresi karabiberli süt olabilir.

Ihlamur Çayı: Kuru öksürük balgam çok az olduğu zamanlarda yaşanır. Bu durum ise boğazınızı yıpratabilir. Böyle anlarda yumuşak içimli sıcak içecekler ilaç gibi gelecektir. Bu içeceklerden biri de ıhlamur olacaktır. Yıllardır öksürükle mücadele için tercih edilen ıhlamur, yine en popüler öksürük çaylarından biridir.

Keçiboynuzu: Kuru öksürük İbrahim Saraçoğlu tarafından keçiboynuzu ile tedavi edilmektedir. Kuru öksürük şikayetinde olanlara keçiboynuzu tüketmelerini tavsiye eder.

Ayrıca ılık içecekler içip ılık duş alıp boğaz çevresini sıcak tutarsanız; kuru öksürüklerden bir an önce kurtulabilirsiniz.