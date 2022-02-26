Öksüzsevindiren ne demek, TDK'ya göre Öksüzsevindiren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öksüzsevindiren ne demek? Öksüzsevindiren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öksüzsevindiren kelimesi. Peki öksüzsevindiren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öksüzsevindiren nedir, öksüzsevindiren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖKSÜZSEVİNDİREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öksüzsevindiren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öksüzsevindiren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değeri az, cicili bicili şey

