Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11. Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı sunumda, Plan'ın milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. 2019-2023 yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü Komisyon'a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerine sunum yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma eylem planının Meclis'e sunulduğunu kaydeden Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını bildirdi.

Oktay, Kalkınma Planı'nın ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici bir işlev üstleneceğini bildirerek, Plan'ın her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla katma değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci ön gördüğünü söyledi.

Oktay, Kalkınma Planı'nda uygulanacak tüm politikaların ve alınacak tedbirlerin bütçe boyutunun özellikle dikkate alındığını ve kamu kuruluşlarının politikalarını, yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini öngörülen hedef ve kaynaklara göre yapacağını kaydetti.

'19 BİN KİŞİYİ AŞKIN KATILIMCIDAN FİKİR VE ÖNERİLER ALINDI'

Planın hazırlanmasında 3 bin 500'ü aşkın kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyenin bir araya gelerek katkı verdiğini, 75 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Oktay, "Ülkemizin kalkınma önceliklerine yönelik görüş alışveriş süreci kapsamında 81 ilde toplam 267 toplantı ve çalıştay düzenlenerek yerel düzeyde yaklaşık 12 bin kişinin katkısı alınmıştır. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen vatandaş anketi yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan plan önceliklerine dair fikir ve öneriler alınmıştır. Toplumumuzun tüm kesimleri için hedef birliği sağlayarak ülkemizin geleceği için yol gösterici olacak 11. Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasına bir adım daha yaklaşması sağlanacaktır" diye konuştu.

'KİŞİ BAŞINA GELİRİN 12 BİN 484 DOLARA ULAŞMASI HEDEFLENİYOR'

Oktay, Planda ekonomide yeniden dengelenme döngüsüne uygun bir büyümenin öngörüldüğünü belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesi ve Plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara ulaşması, Satınalma Gücü Paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına milli gelirin ise 37 bin doları aşması hedeflenmektedir. Plan dönemi boyunca 4,3 milyon yeni istihdam sağlanması ve işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 9,9'a gerilemesi öngörülmektedir. 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen büyüme modelinde üretken alanlara yönelen yatırımların istikrarlı ve yüksek düzeyde olması önem arz etmektedir. Bu yatırımların en güvenilir finansman kaynağını oluşturan yurt içi tasarrufların artırılması amaçlanmakta, Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30'un üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Yurt içi tasarrufların artırılması cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin olası şoklara daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Kamu tasarruflarının artırılmasının yanında hane halklarının ve firmaların tasarruf bilinci ve eğiliminin artırılması, uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi sağlanacak ve tasarrufları ekonominin verimli alanlarındaki yatırımlara yönlendirecek politikalar uygulanacaktır."

'İHRACAT 226.6 MİLYAR DOLAR, İTHALAT 293.5 MİLYAR DOLAR'

Plan'da yer alan ihracat ve ithalat rakamlarını aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Plan döneminde, uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226,6 milyar dolara, ithalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, program bütçe sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi sonunda, milli gelire oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Aktüeryal denge gözetilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için kayıtlı istihdamın artırılmasıyla sistemin kapsadığı nüfusun genişletilmesi ve prim tahsilatlarının artırılması sağlanarak emeklilik ve sağlık harcamalarının kamu maliyesi üzerindeki baskısı kontrol altında tutulacaktır."

DHA