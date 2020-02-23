Oktay: “Acıpayam’daki depremzedelerin sorunları çözüme kavuşturulacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Mart 2019'da meydana gelen Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depremzedelerin konut problemi başta olmak üzere sorunlarının kısa zamanda sonuçlandırılacağını kaydetti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Oktay, Vali Hasan Karahan'ı ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Vali Karahan ve daire amirlerinden brifing alan Oktay, 20 Mart 2019'da Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere ilişkin başlatılan çalışmalara değindi. Açıklamada özellikle konut başta olmak üzere depremzedelerin diğer sorunlarının çözüme kavuşturulacağını aktaran Oktay, "Biliyorsunuz 20 Mart 2019'da 5.5 büyüklünde deprem yaşandı. Orada geldiğimiz özellikle hak sahiplikleriyle ilgili, konutlarla alakalı Acıpayam merkezli çözüm bekleyen konuların olduğunu öğrendik. Muhtarlarımız ile bir araya geldik belediye başkanımız ve orada da sorunların çözümüne ilişkin kararlarımızı aldık ve çok yakından da yine bunları takip edip hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Ben tekrar hem buradan tüm Denizli'ye ve Denizlililere sıcak karşılamalarından dolayı, güzel ev sahipliklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve depremden dolayı inşallah Cenab-ı Allah daha kötülerini yaşatmaz diye de dua ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA