Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oktay Demircan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oktay Demircan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oktay Demircan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oktay Demircan 29 Haziran 1989 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oktay Demircan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oktay Demircan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oktay Demircan'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oktay Demircanboyu ve yaşı kaç

Oktay Demircan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oktay Demircan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oktay Demircan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oktay Demircan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2008 yılında Gebzespor

2 Temmuz 2010 yılında Kartalspor

1 Temmuz 2013 yılında 1461 Trabzon

1 Temmuz 2017 yılında Niğde Belediye

16 Şubat 2018 yılında Gebzespor

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2019 yılında Gebzespor

28 Ağu 2019 yılında Çorum FK

26 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2020 yılında Cizre Spor

14 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Afyonspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Oktay Demircan kimdir

Oktay Demircan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oktay Demircan şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gebzespor (1999-2008)

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Oktay Demircan nereli

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