Oktay Hamdiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Hamdiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oktay Hamdiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oktay Hamdiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oktay Hamdiev 24 Temmuz 2000 tarihinde Shumen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Октай Ахмедов Хамдиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oktay Hamdiev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Oktay Hamdiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oktay Hamdiev'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oktay Hamdiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oktay Hamdiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oktay Hamdiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oktay Hamdiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

Oktay Hamdiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oktay Hamdiev şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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