ATV'nin yıllardır ekranlarda olan Salı günlerine damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bir kararla bitmesi izleyiciyi şoka uğratırken Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın TRT 1'e transfer olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı dizisine mi katılıyor? Yanıtı haberimizde...

OKTAY KAYNARCA MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere duyurmuştu.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için Oktay Kaynarca iddiaları gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürüldü.

Süperhaber'in haberine göre; Oktay Kaynarca ile kısa sürede bir anlaşma yapılarak, Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı’na katılması bekleniyor.

Konuyla alakalı henüz Oktay Kaynarca'dan veya Masumlar Apartmanı'nın yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi ile yeniden ekrana döneceği de söylenenler arasındaydı.