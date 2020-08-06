Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar kimdir? Kaç yaşında? Oktay Kaynarca ile aralarındaki yaş farkı kaç?

Oktay Kaynarca köşe bucak kaçtığı sevgilisi Gizem Acar ile Bodrum'da bir mekanda kameralara yakalandı. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu sevgilisi Gizem Acar, Yelda-Hakan Tiftik çifti ile iskelede sohbet ederken görüntülendi.

Olayın ardından Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Gizem Acar'ın Instagram hesabı ne?

Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

GİZEM ACAR KİMDİR?

Oktay Kaynarca’nın sevgilisi olan Gizem Acar, model ve oyuncudur. Sadi Alışık Kültür Merkezinde tiyatro eğitimi alan Acar bazı reklam filmleri ve dizilerde yer almıştır.

Gizem Acar ATV ekranlarının fenomen yarışması Milyoner ile ilk ekran deneyimini yaşamış ve yöneltilen soruya verdiği cevapla gündem olmuştu.

GİZEM ACAR İLE OKTAY KAYNARCA YAŞ FARKI

Şimdilerde ünlü oyuncu ile birlikte olan 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var.

Güzel model Gizem Acar cesur pozlar vermekten çekinmiyor.

GİZEM ACAR INSTAGRAM HESABI

Oktay Kaynarca'nın genç sevgilisi Gizem Acar'ın ınstagram hesabı bulunmuyor.