Oktay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Kazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oktay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oktay Kazan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oktay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Kazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oktay Kazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oktay Kazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oktay Kazan 23 Ekim 1998 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oktay Kazan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Oktay Kazan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Oktay Kazan'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Oktay Kazanboyu ve yaşı kaç

Oktay Kazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oktay Kazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Oktay Kazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oktay Kazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2010 yılında Ostbahn Altyapı

4 Eylül 2012 yılında Vienna Alt.

1 Şubat 2014 yılında Vienna II

1 Temmuz 2015 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Karabakh Wien

6 Şubat 2019 yılında First Vienna FC

Oktay Kazan kimdir

Oktay Kazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oktay Kazan şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fenerbahce Wien (2009-)

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Oktay Kazan nereli

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