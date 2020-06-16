Oktay Tüney: “Saç ekimi yaptırırken pandemi nedeniyle tedbir alan klinikleri tercih edin”

Birçok alanda olduğu gibi saç ekiminde de koronavirüse karşı birtakım önlemlerle normalleşmeye geçtiklerini belirten Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney "Saç ekimi yaptırırken pandemi nedeniyle tedbir alan klinikler tercih edilmeli" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, adeta küresel çapta hayatı felç etti. Türkiye'de uygulanan tedbirlerle bu pandemi sürecini başarılı şekilde yönetildi ve yeni normalleşme başladı. Bu kapsamda birçok alanda olduğu gibi saç ekiminde de bazı önlemlerle normalleşmeye geçtiklerini belirten Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney'Saç ekimi yaptırırken pandemi nedeniyle tedbir alan klinikler tercih edilmeli" dedi.

Pandemi süreciyle mücadele döneminde birçok tedbirlere yer verdiklerini ifade eden Tüney, "Saç ekiminde devrimsel bir çalışmaya imza atarak safir Fue tekniğini uyguluyoruz. Bu tekniğin diğer saç ekim işlemlerinden en önemli farkı saçların dokularla birlikte alınarak bu yönteme özel olan bir solüsyonun içerisinde bekletilmesidir. Bu işlemler yapılırken temizlik ve sterilize ortam çok önemli. Klinikte uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin başında her odada ultraviyole ışın temizliği ile sterilizasyon gerçekleştirilmesi geliyor. Bu sayede hem çalışanlar hem de hastalar kendini güvende hissedecek. Rutin aralıklarla gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları, alınan tedbirler arasında en dikkat çeken detaylardan oluyor. Her şeyden önce hastalarının ve çalışanlarının sağlığına önem veren kliniğimiz, aldığımız tedbirler doğrultusunda kusursuz bir hizmet sunuyor" şeklinde konuştu.

Oktay Tüney, sözlerine şöyle sonlandırdı:

'Kliniğe girmeden önce hasta ve hasta yakınlarının ateş ölçümü gerçekleştirilmesi, olası risklerin önüne geçilmesini destekliyor. Bu sayede ateşi yüksek olan bireylere erken tanı konulabilme olanağı doğmuş oluyor. Pandemi ile mücadele kapsamında bekleme salonlarının belirli noktalarına dezenfektan ve el temizliği sağlayan sterilizasyon ekipmanlarını yerleştirdik. Salgının yayılmaması adına alınan tedbirler, son derece olumlu sonuçları beraberinde getiriyor. Klinik çalışanlarının öncesinde ateşi ölçülerek kliniğe girmelerine onay veriliyor. Maske ve eldivenlerle çalışılması gerekliliği ise klinik tedbirleri arasında öne çıkıyor'.

Kaynak: İHA