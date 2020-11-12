Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabıyla tanınan ve oldukça popüler olan Oktay Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmış ve sonrasında tahliye edilmişti. Görülen son duruşmanın ardından sanık ve avukatının esas hakkındaki savunmasının ardından mahkeme heyeti Yaşar hakkındaki kararını açıklayarak beraatine karar verdi. Bunun üzerine Oktay Yaşar ismi tekrar merak edilmeye başlandı. Peki, Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu hesabı kimin? İşte detaylar...

OKTAY YAŞAR KİMDİR?

Gebze'de yaşayan ve yerel gazeteci olan Oktay Yaşar, sosyal medyada kullandığı 'Ankara Kuşu' hesabıyla oldukça popüler bir isim. 1986 doğumlu olan Yaşar, 34 yaşındadır. 2016

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Genel Sekreterlik biriminde göreve başlayan Abdullah Yağcı ile bir dönem birlikte çalıştığı söyleniyor. 'Ankara Kuşu' hesabını ilk açtığı dönemde kimliğini gizlemeyi başaran Oktay Yaşar, daha sonra kişisel hesabından ve 'Ankara Kuşu' hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımlarında benzerlik olduğunun anlaşılması üzerine ifşa oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda yakalanan Oktay Yaşar’ın hakkında hazırlanan iddianamesinde, Twitter hesabından 6 Nisan 2015'de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015'de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015'de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildi.

Yaptığı paylaşımlarla, 'FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı' içerdiğinin iddia edildiği iddianamede Oktay Yaşar’ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ancak görülen davaların sonucunda 12 Kasım 2020 itibarıyla beraat edilmesine karar verildi.