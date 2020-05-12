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Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?

Yeşilçam oyuncularından biri olan Oktay Yavuz bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Emektar oyuncu hakkında kötü haber az önce geldi. Peki Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? İşte son gelişmeler...

Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?

500'ün üstünde sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz 15 gün önce yoğun fenalaşarak bakıma kaldırılmıştı. Uzun zamandır ölümcül hastalıkla mücadele eden Yavuz hakkında kötü haber son dakika olarak gündeme düştü. Peki Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? Hastalığı neydi? İşte emektar oyuncu hakkında son gelişmeler...

OKTAY YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Oktay Yavuz, 1963 yılında sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yaptı ancak yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladığı bilinmektedir. 

Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.

Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?

SAĞLIK DURUMU NASIL ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün yaşamını yitirdi. Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?

OKTAY YAVUZ FİLMLERİ

  •     Kadınca        1984
  •     İstanbul 1979        1979
  •     Sonsuz Gece        1978
  •     Rezil        1978
  •     Macera        1975
  •     Yayla Kızı        1974
  •     Reşo        1974
  •     Günahsız Kadın        1973
  •     Savulun Battal Gazi Geliyor        1973
  •     İnsanlık Ölmedikçe        1973
  •     Bitirimler Sosyetede        1973
  •     Karateci Kız        1973
  •     Ölüme Koşanlar        1973
  •     İntizar        1973
  •     Pir Sultan Abdal        1973
  •     Helal Sana Behçet        1973
  •     Başlık Parası        1973
  •     Yemin        1973
  •     Çakal        1973
  •     Gecelerin Hakimi        1973
  •     Kara Şeytan        1973
  •     Balıkçı Osman        1973
  •     Kırbaçlı Yosma        1972
  •     Dadaloğlu'nun İntikamı        1972
  •     Ayrılık        1972
  •     Her şafakta ölürüm        1972
  •     Vur Gardaş Vur        1972
  •     Karaoğlan Geliyor        1972
  •     Adanalı Kardeşler        1972
  •     Behçet Cezayirde        1972
  •     Bitirim Kemal        1972
  •     Çapulcular        1972
  •     Kamçılı Kadın        1972
  •     Süper Adam istanbulda        1972
  •     Kara Bomba        1972
  •     iyi Döverim Kötü Severim        1972
  •     Kan Ve Kin        1972
  •     Battal Gazi'nin İntikamı        1972
  •     Ölümden Korkmuyorum        1971
  •     Ağıt        1971
  •     Kinova        1971
  •     Krallar Kralı Hüdaverdi        1971
  •     Ölümünü Kendin Seç        1971
  •     Üç Kızgın Cengaver

Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? 

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