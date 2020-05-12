Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?
Yeşilçam oyuncularından biri olan Oktay Yavuz bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Emektar oyuncu hakkında kötü haber az önce geldi. Peki Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? İşte son gelişmeler...
500'ün üstünde sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz 15 gün önce yoğun fenalaşarak bakıma kaldırılmıştı. Uzun zamandır ölümcül hastalıkla mücadele eden Yavuz hakkında kötü haber son dakika olarak gündeme düştü. Peki Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? Hastalığı neydi? İşte emektar oyuncu hakkında son gelişmeler...
OKTAY YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Oktay Yavuz, 1963 yılında sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yaptı ancak yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladığı bilinmektedir.
Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.
SAĞLIK DURUMU NASIL ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün yaşamını yitirdi. Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
OKTAY YAVUZ FİLMLERİ
- Kadınca 1984
- İstanbul 1979 1979
- Sonsuz Gece 1978
- Rezil 1978
- Macera 1975
- Yayla Kızı 1974
- Reşo 1974
- Günahsız Kadın 1973
- Savulun Battal Gazi Geliyor 1973
- İnsanlık Ölmedikçe 1973
- Bitirimler Sosyetede 1973
- Karateci Kız 1973
- Ölüme Koşanlar 1973
- İntizar 1973
- Pir Sultan Abdal 1973
- Helal Sana Behçet 1973
- Başlık Parası 1973
- Yemin 1973
- Çakal 1973
- Gecelerin Hakimi 1973
- Kara Şeytan 1973
- Balıkçı Osman 1973
- Kırbaçlı Yosma 1972
- Dadaloğlu'nun İntikamı 1972
- Ayrılık 1972
- Her şafakta ölürüm 1972
- Vur Gardaş Vur 1972
- Karaoğlan Geliyor 1972
- Adanalı Kardeşler 1972
- Behçet Cezayirde 1972
- Bitirim Kemal 1972
- Çapulcular 1972
- Kamçılı Kadın 1972
- Süper Adam istanbulda 1972
- Kara Bomba 1972
- iyi Döverim Kötü Severim 1972
- Kan Ve Kin 1972
- Battal Gazi'nin İntikamı 1972
- Ölümden Korkmuyorum 1971
- Ağıt 1971
- Kinova 1971
- Krallar Kralı Hüdaverdi 1971
- Ölümünü Kendin Seç 1971
- Üç Kızgın Cengaver