Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? 

500'ün üstünde sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz 15 gün önce yoğun fenalaşarak bakıma kaldırılmıştı. Uzun zamandır ölümcül hastalıkla mücadele eden Yavuz hakkında kötü haber son dakika olarak gündeme düştü. Peki Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü? Hastalığı neydi? İşte emektar oyuncu hakkında son gelişmeler...

OKTAY YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Oktay Yavuz, 1963 yılında sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yaptı ancak yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladığı bilinmektedir.

Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU NASIL ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün yaşamını yitirdi. Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

OKTAY YAVUZ FİLMLERİ