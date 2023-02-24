Oktay Yusein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Yusein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oktay Yusein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oktay Yusein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oktay Yusein 15 Nisan 2000 tarihinde Krumovgrad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Октай Шенол Юсеин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oktay Yusein Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oktay Yusein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oktay Yusein'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oktay Yusein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oktay Yusein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oktay Yusein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oktay Yusein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Strumska Slava

30 Haziran 2020 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

Oktay Yusein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oktay Yusein şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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