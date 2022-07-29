Okuduğunuzda inanamayacaksınız! 600'den fazla kişiyi işkence ederek öldürdü, genç kalmak için kanlarını içti

Dünyada birçok insanı öldüren seri katiller, her zaman hatırlanmakta, hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu kişilerden biri de Macar soylu olan Kontes Elizabeth Bathory'dir. 1560 yılında zengin bir toprak sahibi olan günümüz Slovakya'sındaki Cachtice Kalesi'nde doğan Elizabeth Bathory, lüks bir yaşam sürüyordu.

EĞİTİM ALAN KIZLARI HEDEF ALDI

Ancak Elizabeth Bathory, öyle şeyler yaptı ki, günümüzde de bu olaylar konuşuluyor. Daily Star'da yer alan habere göre Bathory, eğitim almak için kalesine gelen köylü kızları ailelerinden uzaklaştırdıktan sonra onları hapsetti.

TÜRLÜ İŞKENCELER UYGULADI

Bathory, eşraf ve yerel kızları öldürdüğü öne sürüldü. Bahtory'nin talihsiz kurbanlarını öldürdüğü, bazılarına işkence ettiği ifade edildi. Bahtory, işkence için akıllara durgunluk veren yöntemler kullandı. Bu yöntemlerin kurbanının tırnaklarının altına iğne soktuğu, göğüslerinden parçalar kopardığı, donarak ölüme terk etmek veya parmaklarını, cinsel organlarını kesmek gibi acımasız yöntemler kullandığı belirtildi.

GENÇLİĞİNİ KORUMAK İÇİN KANLARINI İÇTİ

Tüm bunların yanı sıra Bathory'nin kurbanlarının kanında banyo yaptığına ve gençliğini korumak için içtiğine inanılıyor. Ayrıca gençliğini korumak isteyen Bathory'nin insanları öldürmeye başladığında 30'lu yaşlarında olduğu ifade ediliyor.

20 YIL CİNAYET İŞLEDİ

Yüksek statüsü nedeniyle yıllarca dokunulmaz olan Bathory'nin 1590'dan 1610'a kadar cinayet işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Bathory, 1610 yılında ise güvendiği dört hizmetkarıyla birlikte tutuklandı. Dönemin Macar Kralı II. Matthias, kontesi soruşturma görevini Gyorgy Thurzo adlı nüfuzlu bir patrona verdi.

VAMPİR OLMAKLA SUÇLANDI

Bathory, 80 kızı öldürmekle suçlanmadan önce vampir olmakla ve hatta Şeytan'la seks yapmakla suçlandı. Kontesin günlüğünü okuduğunu iddia eden bir tanık, öldürülen kişi sayısının 650 olduğunu söyledi.

HİZMETÇİLERİ KAZIĞA BAĞLANIP YAKILDI

Kontes,1614 yılından öldüğü 54 yaşına kadar, ömür boyu ev hapsine mahkum edildi. Dört hizmetçisi kazığa bağlanarak yakıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLAR BULUNAMADI

Bathory'nin öldürdüğü kadınlara ait kalıntılar bulunamazken nerede oldukları ise sır olarak kaldı. Ayrıca kale arazisinin altında bir yerde oldukları tahmin ediliyor.

Bazı tarihçiler, efsanevi kontesin haksızlığa uğramış olabileceğini ve suçlandığı suçlardan masum olabileceğini iddia ediyor.

Bir teori, kralın Bathory'nin merhum kocası Kont Ferenc II Nadasdy'ye ağır borcu olduğunu ve 1604'teki ölümünden sonra bu borcun ona devredildiğini ve ardından 'cadı avını' tetiklediğini öne sürüyor.

Not: Fotoğraflar temsilidir.