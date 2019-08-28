Okul alışverişinde "merdiven altı" uyarısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul alışverişi yapacak velileri, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüketici ürünlerinin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılamasından sorumlu olduklarını, özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmenin piyasa gözetim ve denetim sürecinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün birinci önceliği olduğu vurgulandı.

Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler veya belgeler üzerinden incelemenin yanı sıra güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numuneler alınarak akredite laboratuvarlarda test edildiği ifade edilen açıklamada, yapılan testler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağı ve kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.





Kaynak: AA