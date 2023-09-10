Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu

Konya'da okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan mağazalar, okul alışverişini son güne bırakan veliler ve öğrencilerle doldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu

Konya'da okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan mağazalar, okul alışverişini son güne bırakan veliler ve öğrencilerle doldu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri ise alıveriş telaşı sardı. Okul kıyafetlerini son güne bırakanlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Okul kıyafetlerini alan çocukların heyecanı yüzlerinden okundu. Mağazalardaki yoğunluk okulların açılmasının son gününde esnafın yüzünü güldürdü.

"Son gün kala yoğunluğumuz devam ediyor"

Konya'da okul kıyafetleri satan bir mağazanın sahibi ve Konya Okul Forma İmalat ve Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serin, okulların açılmasına son gün kala yoğunluk yaşandığını belirterek, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında başarılar ve bereketler diliyorum. Okul kıyafetlerini satmaya başladık, okulların açılmasına son gün kala yoğunluğumuz devam ediyor. 2 gün daha bu yoğunluğumuz sürer daha sonrasında azalarak biter" dedi.

Çocuğu ile birlikte okul kıyafeti almaya gelen Ahmet Esat Koç, "Çocuğumun okul kıyafetini almaya geldim. Onun heyecanını yaşamaya yaşatmaya geldim. Elimizden geldiğince hepsini aldık" şeklinde konuştu.

Ali Rıza Üzgülü ise çocukların eksik okul kıyafetlerini tamamlamaya geldiği söyleyerek, "Çocukların okul kıyafet alışverişine geldik. Eksik kıyafetlerini almaya geldik. Son gün olduğu için epey yoğunluk var" diye konuştu.

Aileleri ile birlikte okul kıyafetlerini almaya gelen çocuklar da çok mutlu olduklarını ve okullar açılacağı için heyecanlandıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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