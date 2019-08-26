Okul alışverişini son güne bırakmayın

Okulların açılmasına az bir süre kala vatandaşları okul kıyafetlerini alma telaşı sardı.

2019/2020 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılına az bir süre kala Yalovalı velileri okul alışverişi telaşı sardı. Zira bazı okulların formalarında değişikliğe gidildi. Okul kıyafetleri satan Sümeray'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluk erken başladı. Vatandaşlar şimdiden çocuklarına okul kıyafetlerini almak için mağazaya akın etti.

Okul kıyafetlerinde geçen yıla nazaran bu sene hatırı sayılır bir fiyat artışı yaşanmadı. Geçen yıl bir öğrencinin tepeden tırnağa kıyafetleri 130 TL'ye mal olurken, bu sene 180 TL'ye mal oluyor.

Yalovalı vatandaşlara okul alışverişlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Sümeray işletmecisi Süleyman İnce, "Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar başladı. Vatandaşlar çocuklarına okul kıyafetlerini almak için mağazamıza gelmeye başladı. Şu anda bütün okulların kıyafetleri ve bedenleri mevcut. Fakat buradan vatandaşları uyarmak istiyorum. Okul alışverişini son günlere bırakmasınlar. Aksi takdirde bazı okulların formaları tükenebiliyor. Tükenmeyenler de de aranan her bedeni bulmak mümkün olmuyor" dedi.

Bu yıl okul kıyafetleri alacak vatandaşların cebinden kısa kollu tişört için 30, uzun kollu tişört için 40, sweet için 65, pantolon için 45-65 ve çanta için de 70-90 TL aralığında para çıkacak.

Kaynak: İHA