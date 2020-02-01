İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Okul bahçeleri kardan temizlendi

Okul bahçeleri kardan temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Özalp ilçesindeki okulların bahçesini karlardan temizledi.

Okul bahçeleri kardan temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Özalp ilçesindeki okulların bahçesini karlardan temizledi.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Özalp'ta da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Okulların açılmasına günler kala Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Özalp karla mücadele ekipleri, ilçenin kırsal mahalle okullarının bahçelerinde kar temizliği yaptı.

Okul bahçeleri kardan temizlendi

Okul bahçeleri kardan temizlendi

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT