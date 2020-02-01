Okul bahçeleri kardan temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Özalp ilçesindeki okulların bahçesini karlardan temizledi.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Özalp'ta da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Okulların açılmasına günler kala Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Özalp karla mücadele ekipleri, ilçenin kırsal mahalle okullarının bahçelerinde kar temizliği yaptı.

Kaynak: İHA