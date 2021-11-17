Okul bahçesinde çocukların eşlik ettiği 'Bilmem mi?' şarkısına Bakanlık'tan gülümseten jest!
Küçükçekmece'de ilköğretime giden öğrencilere teneffüs arasında tatlı bir an yaşatıldı. Sefo isimli rapçinin "Bilmem mi?" şarkısı hoparlöre verilince, hep birlikte şarkıya eşlik öğrenciler, Sefo'yu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde, Küçükçemece'de bulunan bir okulun bahçesinde şarkı söyleyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Öğrenciler teneffüs arasındayken, okul yönetimi hoparlöre son zamanlarda en çok dinlenen "Bilmem mi?" şarkısını verdi. Bu tatlı jest karşısında sevinçten çılgına dönen minikler, adeta haykırırcasına şarkıyı söyleyince bu görüntülere şarkının sahibi Sefo'da sessiz kalamadı.
SEFO TALEP ETTİ, BAKANLIKTAN YEŞİL IŞIK GELDİ
Rapçi Sefo, şarkısını söyleyen miniklere hayranlık duyduğunu belirterek, Küçükçekmece'de bulunan okulda konser vermek istediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ise ışık hızında olumlu yanıt geldi. Sefo, bu haberi sosyal medya hesabından "Güzel haber geldi, herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.
küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz???pic.twitter.com/KJ8KCK1kX8— s e f o (@sefo362) November 16, 2021
Az önce videoyu gösterip bu talebi ilettim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi @AliYerlikaya ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, olumlu karşıladılar. Umarım konserde görüşürüz. Harikasın Sefo ?? https://t.co/FKpY43FUqk pic.twitter.com/ZLSKhv7DTd— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 17, 2021