Okul bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu
Kırklareli'nde bir okulun bahçesindeki kazıda bulunan kafatası ile insan kemikleri, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.
Kaynak: AA
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