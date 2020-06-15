Okul bahçesine ekilen mahsüller ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Şırnak Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitime ara verilmesinden sonra etkinliklerini sürdürerek salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin faydalanacağı bir uygulama başlattı.Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, eğitim ve öğretimin yılının açılmasının ardından öğrencilere serada uygulamalı eğitimin verileceğini de belirtti.

"YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE VE ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK"

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan serada incelemelerde bulunan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Koronavirüs sürecinde okulumuzda uygulama bahçesi oluşturuldu. Öğrencilerin toprakla buluşması, boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amaçlandı. Üretilen sebze ve meyveler ilk etapta yardıma muhtaç öğrencilere dağıtılacak" dedi.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Kutlu da serada yetiştirilen patates, yeşil soğan, kavun, karpuz'un tarıma destek olacağını veöğrencileri toprakla bütünleştirmek hedefinde olduklarını vurguladı.