Okul güvenliği toplantısı gerçekleşti

Bayburt Valiliği tarafından organize edilen Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Okul güvenliği toplantısı gerçekleşti

Bayburt Valiliği tarafından organize edilen Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda servis taşımacılığı, okul çevresi güvenlik tedbirleri, okul irtibat görevlileri uygulaması, trafik önlemleri, metruk binalar, okul çevresindeki iş yerlerinin denetimleri, okulların risk değerlendirmesi, servis şoförü eğitimleri, mobil trafik eğitim uygulaması, çocuk trafik eğitim parkının yapılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi verileri hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Vali Eldivan, toplantıda eğitime ve eğitim güvenliğine çok önem verdiklerini belirterek İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven'den gündem maddeleri ve sene başı hazırlıkları doğrultusunda bilgilendirme yapmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, gündem maddeleri çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yaptıktan sonra 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde okulların eğitim öğretime hazır ve uygun hâle getirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mahallinde gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Ayrıca bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ivedilikle tamamlandığını ve okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini belirtti.

Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında kapsamlı şekilde gerçekleşen Okul Güvenliği Toplantısı, karşılıklı görüş ve önerilerin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Okul güvenliği toplantısı gerçekleşti

Okul güvenliği toplantısı gerçekleşti

Okul güvenliği toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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