Okul harçlığını simit satarak kazanıyor

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Şevket Toptaş, okul harçlığını pazarda simit satarak çıkartıyor.

Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Toptaş, hem okuyor hem de dededen kalma mesleği olan simitçilik ile okul harçlığını kazanıyor.

İlçede cumartesi günü kurulan halk pazarında ağabeyinin simit sattığı tezgahta durarak okul harçlığını kazanan Toptaş, satış yaparken giydiği takım elbisesiyle dikkat çekiyor.

Toptaş, 6 yaşından beri hem okula gittiğini, hem de simit satışına yardım ederek harçlığını çıkarttığını söyledi.

Tatil günlerinde belirli saatlerde çalıştığını anlatan Toptaş, "Günde kaç simit sattığımı söylersem bereketi kaçar. 'Allah bereket versin' diyelim. Satış yaparken takım elbisemi de özellikle giyiyorum. Takım elbisem, işimi ciddiye aldığımın göstergesi." dedi.

Toptaş, yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunarak, "Arkadaşlar, büyüdüğünüz zaman ayaklarınızın üzerinde duramayabilirsiniz. Bence bu yüzden küçük yaşlarda ayaklarınızın üzerinde durmaya alışmanız gerekiyor." diye konuştu.



Kaynak: AA