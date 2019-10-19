Okul hırsızları suçüstü yakalandı

Malatya'da hırsızlık için girdikleri okulda suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Ortaokulu'na 2 kişinin girdiği ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek çalışma başlattı. Okul içerisinde 2 kişinin bulunduğunu tespit eden ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yetkililerin gelmesiyle birlikte okula giren ekipler N.Ş. (15) ile S.T.'yi (14) yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin okulda da çalışma yaptığı olayla ilgili inceleme başlatılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA