Okul kantinlerindeki gıdalara logo uygulaması başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Okul gıdası uygulamayla 17 milyonu aşan öğrencinin gıdasının sağlığını eğitimini ve güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz. Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. Bunun geçiş süreci olacağını kabul etmek lazım. Ama 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak" dedi.

"Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla imzalandı. Sağlık Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Tarım ve Orman ve Bakanı Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını, Bakanlıklar arasındaki koordinasyonların arttığını ifade etti.

"Eğitim nasıl anayasal bir hak ise sağlıklı beslenme alışkanlığını edindirmede bence anayasal bir hak olmalı" diyen Pakdemirli, "2010 yılında başlatılan beslenme dostu okul programıyla okullarımızın birçoğu da beyaz bayrak sahibi oldu. 2013 yılında da Bakanlığımız okul kantinlerine dair özel hijyen kurallarını çıkardı. Okul kantinlerinde çalışan bütün personelimize eğitim verdik. Bu protokol sayesinde 3 bakanlığımızın denetimi ve gözetimi olacak. Bundan sonra denetim sadece kantinde değil üretim yerinde başlıyor olacak" açıklamasında bulundu.

"Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız"

Üç çocuk babası ve bütün Türkiye'deki çocukların ağabeyi olarak bir konuya dikkati çekmek istediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ailelerin çocukları bizlere emanet. Çocukların okullarda sağlıklı gıdalara erişimi ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Bugün dünyada 600 milyon obez var. Türkiye'de de her 5 kişiden biri obez. Gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu. "Gıda okur yazarlığı" diye bir ifade kullanıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Gıda okur yazarlığıyla, gıdanın neyden üretildiğini, kişiye faydalı ve zararlı taraflarını biliyor olmamız lazım. Türkiye'de gıda okur yazarlığımız çok yüksek değil. Gıda okur yazarlığı alışkanlığını çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz"

Ailelere de çağrıda bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Eğitim için iki sacayağı çok önemli, biri okul, diğeri de aile ve ev. Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz."

Pakdemirli, okul gıdası uygulamasını bakanlıklarla ortak yürüteceklerini kaydederek, "Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açacağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına satışa uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz" dedi.

Gıda üreticilerini de bu konuda teşvik etmek istediğini vurgulayan Pakdemirli, "17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu aslında çok büyük bir pazar. Değerli üreticilerimiz okul gıdası uygulamasına uygun ürünleri hızlı şekilde üretirlerse, kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur" şeklinde konuştu.

"Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak"

"Okul gıdası uygulamayla 17 milyonu aşan öğrencinin gıdasının sağlığını eğitimini ve güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz" diyen Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunu bir okul meselesi değil memleket meselesi olarak görmemiz lazım. Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. Bunun geçiş süreci olacağını kabul etmek lazım. Ama 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak."

"Trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz"

Tüm Türkiye için gıda okur yazarlığı uygulamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Buradaki farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışıkları sarı, kırmızı, yeşildir. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız. Bunun anlamı da şu; enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirilecek. Buradaki farkındalığı artırmak ana amaçlarımızdan bir tanesi. 80 milyon vatandaşımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ana hedeflerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA