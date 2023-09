Okul kıyafeti alışveriş bugün de devam etti

Eskişehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlarken, okul kıyafet satıcıları velilerin bugün de alışverişe devam ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin bedenlerine göre fiyatlarda farklılık olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Öğrenciler okullarında ilk derslerine girerken, velilerin de okul kıyafeti alışverişi devam etti. Okul kıyafeti satıcıları velilerin çocuklarının okuduğu okullardaki kıyafet alışverişlerine ilgi gösterdiğini belirtti. Pantolon, t-shirt, hırka gibi kıyafetlerin veliler tarafından satın alındığını ifade eden satıcılar, geçen yıllara göre bu sene satışlarda biraz azalma olduğunu aktardı.

"Okul kıyafetlerinin fiyatları öğrencilerin bedenine göre biraz farklılık gösteriyor"

Eskişehir'de okul kıyafetlerinin satan bir konfeksiyon mağazasının sorumlusu olan Baran Işık, okul kıyafet satışlarının son aşamaya geldiğini dile getirdi. Velilerin fiyatlar konusunda çekinceli davransa da alışveriş yaptıklarından söz eden Işık, "Tatilin son hafta sonunda okul kıyafeti satışları yoğundu. Her kesimden vatandaşlar alışverişini yapıyor. Eskişehir'de genelindeki neredeyse tüm devlet okulların kıyafetlerini satıyoruz. Okullar bugün açıldı. Satışlarımız henüz bitmedi ama bitmek üzere. Bugün de öğrenciler velileri ile birlikte gelip okul kıyafetlerini satın salıyorlar. Veliler ilk etapta fiyatlar konusunda çekinceli davranıyor ama çocukları o kıyafetleri uzun süreli giyeceği için ekstra bir masraf yapmıyorlar. Birkaç sene önce serbest kıyafet söz konusu olduğunda veliler her ay, her ay başka bir kıyafet almak zorunda kalıyorlardı. Ama geçmiş seneler göre bu sezon kıyafet alışverişinde biraz azalma durumu var. Yine de alışveriş yapmayı ihmal etmiyorlar. Stoklarımız var. Eğitim öğretim yılı boyunca satışlarımız devam edecek. Okul kıyafetlerinin fiyatları öğrencilerin bedenine göre biraz farklılık gösteriyor. Kıyafette okulun ambleminin bulunup bulunmaması da fiyat konusunu etkiliyor. Veliler isteğine göre pantolon ve t-shirt toplam fiyat ortalama 700-750 lira arasında değişebiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)