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Okul müdüründen geç kalan öğrencilere dayak iddiası (2)

Viranşehir'de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin...

Okul müdüründen geç kalan öğrencilere dayak iddiası (2)

İNCELEME BAŞLATILDI

Viranşehir'de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

DHA

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