Okul müdürüne makamında saldırı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın, okulda 9.sınıfta eğitim gören bir öğrencinin ablası tarafından makamında saldırıya uğradı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okul müdürüne makamında saldırı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın, okulda 9.sınıfta eğitim gören bir öğrencinin ablası tarafından makamında saldırıya uğradı. Türk Eğitim Sen yapılan saldırıyı kınadı. Yarın ise tüm sendikalar okul önünde bir basına açıklaması düzenleyerek saldırıyı protesto edecek. Okulun ikinci günü yaşanan olay sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam okul müdürünü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Olay Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. x

Alınan bilgiye göre okulda 9.sınıfta eğitim gören bir öğrencinin ablası olduğu belirlenen Z.Y. isimli bir şahıs Okula gelerek okul müdürü Aysel Bağın'ın makam odasına girerek hakaretler edip müdüre saldırdı. Bu esnada odada bulunan müdür yardımcısının araya girmesine rağmen okul müdürünü darp eden şahıs güçlükle odadan ulaştırıldı.

Darp raporu aldı

Okulda okuyan bir öğrencinin ablası tarafından darp edilen okul müdürü Aysel Bağın daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. Okul Müdürü Aysel Bağın daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri zanlı ile ilgili işlem başlattı.

Kaymakam ve İl Milli Eğitim Müdüründen geçmiş olsun ziyareti

Olay sonrasında Orhangazi'ye gelen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile birlikte Erenler Kız Meslek Lisesine giderek okul müdürü Aysel Bağın'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Sendikalar açıklama yapacak

Diğer yandan Orhangazi'deki tüm eğitim sendikaları 14 Eylül Perşembe günü saat 12.30'da okul önünde bir araya gelerek okul müdürünün saldırıya uğramasını protesto edecek ve basın açıklaması düzenleyecek.

Okul müdürüne makamında saldırı

Okul müdürüne makamında saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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