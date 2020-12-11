Pandemi sürecinde hareketliliği azaltmak için alınan yeni tedbirler doğrultusunda okullar arası nakil işlemleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Kasım'da yeniden uzaktan eğitime geçildiğini duyurmasının ardından MEB'de nakil işlemlerini durdurdu. Peki Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor 2020? Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde....

OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı göndederek, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakan Ziya Selçuk imzası ile gönderilen yazıda, şu ifadeler kaydedildi:

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.”

Ziya Selçuk, "Okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından öğrencilerin devlet okulundan özel okula, ve ya özel okuldan devlet okuluna nakil yapması yasaklandı.

Nakil işlemlerinin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ADRESE DAYALI LİSE OKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

LGS sınav sonucu ile bir okula yerleşemeyen adaylar, adrese dayılı kayıtların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri şu şekilde yapılıyor;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM'de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM'in özel ortaöğretim programına, yapılır. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre: Her dönem öğrencilerin yüzde 90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, 'Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alantaki okulları ifade edecek. Mavi renk, 'Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, 'Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

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