Okul nakilleri durduruldu mu 2020? Okul nakilleri neden durduruldu?

Koronavirüs salgınında vaka artışlarının patlaması nedeniyle tedbir amacıyla 18 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verilmiş ve öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Online eğitim sürecinde okul değişikli yapmak isteyen binlerce öğrenci var. Ancak aldıkları yanıt nakil yapamayacakları oluyor. Peki Okul nakilleri durduruldu mu? Okul nakilleri neden durduruldu? Okul nakilleri ne zaman başlayacak?

OKUL NAKİLLERİ DURDURULDU MU 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu.

Bakan Ziya Selçuk "Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketi iğin in azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kuramları arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur." denildi.

OKUL NAKİLLERİ NEDEN DURDURULDU?

Vaka artışlarının ardından alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların da 18 Kasım'da uzaktan eğitime geçtiğini bildirmiş, akabinde de MEB 19 Kasım itibariyle nakilleri durdurulduç

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından öğrencilerin devlet okulundan özel okula, ve ya özel okuldan devlet okuluna nakil yapması yasaklandı.

OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

MEB, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacağını duyurdu. Şu an için yeni bir tarih verilmedi. Yeni açıklamalarda geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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