Okul öncesi kırtasiyelerde son gün yoğunluğu

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde yarın ilk ders zili çalıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okul öncesi kırtasiyelerde son gün yoğunluğu

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde yarın ilk ders zili çalıyor. Sakarya'da da aileler, öğrencileriyle birlikte kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili yarın sabah çalacak. Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da okulların başlamasına bir gün kala, malzeme eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliği sürüyor. Okul ihtiyaçları bünyesinde alışverişi son güne bırakanlar ve listelerini eksiksiz tamamlamak isteyenler şehirdeki kırtasiyelere gelerek, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden bütçelerine uygun olanları seçerek alıyor.

Dükkanında geçen seneden kalan ürünlere zam yapmadığını aktaran kırtasiyeci Fatih Topallar, "Biz kırtasiye sektörü olarak hazırız. Kırtasiyeciler pahalı olarak kalmış olsa da şuan birçok ürünümüz büyük marketten uygun, daha ekonomik. Vatandaşlara hizmet olarak 365 gün yanlarındayız. Bir haftadır yoğunuz, çok şükür" dedi.

Fiyatların değişken olduğunu ifade eden Topallar, "Temel kırtasiye ürünlerini ele alırsak 500 liradan bin liraya kadar çıkıyor. Bir ilkokul öğrencisinin çantası A'dan Z'ye her şeyi bin lira civarında. Bütün ihtiyaçları bu fiyat çerçevesinde karşılayabilir. Sadece bizim sektörde değil bütün piyasada fiyat değişikliği var. Bazı vatandaşlarımızda buna tepki gösterebiliyor, bazılar da anlayışla karşılıyor. Fiyatlarda ufak tefek değişiklikler var ister istemez. Ben kırtasiyeci olarak geçen seneden elimde bulunan stoklara fiyat hususunda değişiklik yapmadım ama yeni gelen ürünlerde değişiklikler var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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