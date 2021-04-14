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Okul öncesi nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir? Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar için yeni kararlarını duyurdu. Peki Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021? Okul öncesi nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir?

Okul öncesi nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir? Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021?

Yeni koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısının ardından yeni kısıtlama kararları açıklandı. Bu kapsamda MEB'de harekete geçerek tedbir amacıyla bir çok sınıf için uzaktan eğitim karar verdi. Peki hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021?  

OKUL ÖNCESİ KAPANDI MI, KAPANACAK MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),  8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

OKUL ÖNCESİ NEDİR?

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan başlayarak ilköğretime başladığı döneme kadar geçirdiği süreçtir. Okul öncesi, ülkemizde yuva, anaokulu ve kreş gibi adlarla tanımlanır. 

Okul öncesi nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir? Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI NELERDİR?

0- 2 yaş aralığı Kreş

2 – 3 yaş aralığı Yuva

3 – 4 yaş aralığı Anaokulu

5 – 6 yaş aralığı Anasınıfı 

Okul öncesi nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir? Okul öncesi kapandı mı, kapanacak mı 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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