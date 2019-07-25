Okul öncesi öğretmenlerine Origami eğitimi

KOCAELİ (İHA) – Okul öncesi öğretmenleri, SEKA Kâğıt Müzesinde origami eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesinde, KO-MEK okul öncesi öğretmenlerine temel origami eğitimi verildi. Öğretmenler eğitimin çocukların el becerilerini geliştirmelerinde önemli rol oynayacağını ifade etti. 12 farklı ilçeden 24 öğretmenin katılım sağladığı eğitimde öğretmenler, origami (kâğıt katlama) sanatının tüm inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenme fırsatı buldu.

Kâğıt Müzesi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğretmenler, okul öncesi grubunda yer alan çocukların el becerilerinin gelişiminde fayda sağlayan eğitimden çok memnun kaldı.

Kaynak: İHA