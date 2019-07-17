Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 | Okul öncesi öğretmenliği sıralama 2019

YKS sınav sonuçları gece saatlerinde açıklandıktan sonra adaylar merakla alanları araşrtırmaya başladı. Bu araştırılan bölümlerden birisi de okul öncesi öğretmenliği. Peki Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 kaç? Okul öncesi öğretmenliği sıralama 2019 kaç? Tüm cevaplar haberimizde....

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2019

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Okul Öncesi Öğretmenliği taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 385,48938

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği 391,79382

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 391,63568

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 377,75605

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) SÖZ 429,05080



EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 400,70087

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ KİMDİR?

Okul öncesi öğretmeni, ilköğretim çağına erişmemiş çocukların eğitimi ile ilgilenir. Okul öncesi öğretmenleri, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından onaylanmış olan özel eğitim kurumları ile devlet okullarında çalışabilir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

İlköğretim çağından küçük olan çocukların; duygusal, sosyal ve zeka yönünden gelişmesine katkı sağlayan okul öncesi öğretmenlerinin başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;



Eğitim sürecini planlamak,

Ortamı eğitim ve öğretime uygun hale getirmek,

Çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun materyaller kullanmak,

Çocuklara özbakım gibi temel eğitimleri vermek,

Çocukların birbirleriyle iletişimini takip etmek,

Çocukları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendirmek,

Çocukların gelişimlerini ve davranışlarını takip edip, gerektiğinde velilere bildirmek,

Velilerden çocukların ev yaşamıyla ilgili bilgi almak,

Dünya genelinde uygulanan farklı metodları takip etmek

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERSLERİ NELERDİR?

Okulöncesi Öğretmenliği, eğitim fakültelerinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Programda öğretmenlik meslek bilgisi, zorunlu alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayılır. Uygulamalı dersler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde anaokulu ve anasınıflarında bir uzman gözetiminde gerçekleştirilmektedir.