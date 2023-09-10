Okul öncesinde uçurtma şenliğine katılan çocuklar doyasıya eğlendi

Küçükçekmece'de düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk, okulların açılması öncesi gönüllerince eğlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okul öncesinde uçurtma şenliğine katılan çocuklar doyasıya eğlendi

Küçükçekmece'de düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk, okulların açılması öncesi gönüllerince eğlendi. 10 bin uçurtmanın dağıtıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği yoğun ilgi gördü. İstasyon Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne

oldu. Yüzlerce çocuk ailesiyle birlikte uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi. 10 bin uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte çocuklara ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Okulun açılmasına bir gün kala eğlenen çocuklar için ayrıca akşam saatlerinde konser düzenlenecek.

Etkinliğin çok güzel olduğunu anlatan Evren Karadağ, "Gerçekten güzel geçen şenlik sene de Yarımburgaz Mahallemizde yapılmıştı. Hem insanların sosyalleşmesi anlamında güzel uçurtmalar ve bu sosyallik güzel. Memnunuz, devamının olmasını isteriz. Gördüğüm kadarıyla insanlar burada olmaktan memnun" dedi.

Çocuğunun çok eğlendiğini belirten bir vatandaş, "Beylükdüzü'nden geldim buraya. Sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüm. Kızımın da burada çok eğleneceğini düşündüm. Valla çokta eğleniyor, eğlenceden şu an yorgun düştü diyebilirim. Etkinlik çok güzel. Bence devamı olmalı, çünkü zamane şartlarında çocuklarımızı eğlendirebileceğimiz böyle etkinlikleri çok fazla göremiyoruz. Bu açıdan çok güzel, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çok eğlendiğini söyleyen Gülderen Kül isimli çocuk ise, "Buradaki etkinliği çok sevdik. Uçurtma uçurduk ama uçurtmalar biraz dengesizdi ama çok eğlendik. Zıp zıp ve pamuk şeker vardı, çok eğlenceliydi" şeklinde konuştu.

Bu tür etkinliklerin devamlı olmasını istediğini belirten Masume Alagöz, "Burayı çok sevdim. Uçurtma verdiler, yüz boyama var. Bunlar için belediye başkanımıza teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin daha fazla yapılmasını istiyoruz" dedi.

Eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Ardacan Göktaş, "Buraya müzik sesinden geldim. Güzel bir müzik sesi vardı, geldiğimde bedava uçurtma verdiler bize gerçekten çok güzeldi. Eğlenmek isteyen gelebilir buraya. Böyle etkinliklerin daha fazla yapılmasını istiyorum ve belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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